22/07/2024 16:04

【美國大選】拜登退選衝擊「特朗普交易」，日圓兌美元上漲

《經濟通通訊社22日專訊》美國總統拜登退選，令市場上的所謂「特朗普交易」陷入波動，周一亞洲時段美元走低。美元兌日圓盤中一度跌0.6%，至156.48，最新報156.69。美元兌瑞郎和澳元亦走低。

市場人士指出，幾乎沒有歷史數據可以用來解讀市場將如何反應，因為最近一次現任總統放棄連任的例子，已經是1968年的詹森。

而在過去數周，金融市場下調了拜登連任的可能性。投資者普遍看好「特朗普交易」，即得益於他主張的寬鬆財政政策、提高貿易關稅和削弱監管的交易。在此期間，美元獲得支撐，美債孳息率上升，銀行股、醫療股、能源股以及比特幣上漲。

拜登放棄競選連任後，投資者正觀望賀錦麗是否積聚足夠實力來挑戰特朗普，市場走勢出現波動。Roundhill Financial執行長DaveMazza說，如果特朗普在民調中繼續領先，投資者認為他的獲勝不可避免，那麼「特朗普交易」就會佔據上風，波動性就會下降。(jf)