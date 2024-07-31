22/07/2024 07:53

【企業盈喜】康龍化成(03759)料中期盈利升最多45%

《經濟通通訊社22日專訊》康龍化成(03759)(深:300759)公布，預期截至6月30日止中期盈利介乎約10.6億至11.4億元（人民幣．下同），升34%至45%，預期每股盈利介乎59.53至64.48分。

該集團指，扣除非經常性損益後的淨利潤4.4億至4.8億元，下降36%至41%，經調整的非《國際財務報告準則》淨利潤介乎6.7億至7.1億元，下跌23%至28%。該集團指，第一季度營收入同比下降1.95%，但預計第二季度營業收入較今年第一季度環比提高，較去年第二季度同比實現小幅增長。從上半年整體來看，預計該集團營業收入同比略有下降。該集團指，全球客戶詢單和訪問較去年同期有所回暖，新簽訂單金額同比增長超過15%。(wh)