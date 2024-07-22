22/07/2024 09:39

【人行操作】廣開首席：極需政策利率下調，帶動內需回暖並企穩

《經濟通通訊社22日專訊》人行今日宣布下調7天逆回購操作(OMO)利率10個點子。與此同時，一年期、五年期LPR均下調10個點子。

廣開首席產研院資深研究員劉濤表示，從國外環境來看，近期美國聯儲局降息趨勢日益明朗化，也為OMO利率下調創造了空間。美國CPI增速6月回落至3%，而美聯儲局更為青睞的核心PCE指標5月已降至近三年低點2.6%；聯儲局主席鮑威爾近期確認，降息不一定非得等通脹率達到2%；部分聯儲局鷹派官員近日對於降息立場也已明顯鬆動。種種跡象表明，美國降息正朝著較為確定的方向邁進，預計最早今年9月就有可能開啟降息。

從國內的6月金融數據來看，人民幣貸款新增2.13萬億元(人民幣．下同)，同比去年少增9200億元，折射出當前信貸需求依舊不夠強勁。尤其是居民貸款僅增加5709億元，仍低於近五年同期的8000-10000億元的水平。同時，從上半年數據整體來看，仍存在消費需求不足和房地產持續萎靡等問題。為確保實現預期增長目標，鞏固當前經濟穩步復甦的態勢，進一步帶動內需回暖並企穩，極需政策利率下調，帶動貨幣市場、信貸市場、債券市場利率相應下調。(lc)