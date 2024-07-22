22/07/2024 16:37
【人民幣定存】花旗3個月2.8厘，工銀亞洲98日平均2.5厘
《經濟通通訊社22日專訊》多間本地銀行的人民幣定存息達2厘以上，其中花旗3個月定存息高達2.8厘，適用於Citigold新客戶開立投資戶口並持有產品結存，起存額5萬元(人民幣．下同)；如作為Citigold新客戶但並沒持有產品結存，則可享3個月2.6厘息。
另外，創興3個月定存息亦有2.4厘，門檻相對較低，客戶可透過網上銀行或流動理財以最少5000元辦理。
工銀亞洲推獨有98日定存計劃，「綜合戶口」客戶以新資金10萬起，於分行辦理全期98日定期，分三次派息，0至30日享1.38%，31至60日2.38%，61至98日享3.48%，即平均2.5%，優惠期至本月31日。(hp)
表列各大銀行定存息率：https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php?currency=rmb
另外，創興3個月定存息亦有2.4厘，門檻相對較低，客戶可透過網上銀行或流動理財以最少5000元辦理。
工銀亞洲推獨有98日定存計劃，「綜合戶口」客戶以新資金10萬起，於分行辦理全期98日定期，分三次派息，0至30日享1.38%，31至60日2.38%，61至98日享3.48%，即平均2.5%，優惠期至本月31日。(hp)
表列各大銀行定存息率：https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php?currency=rmb