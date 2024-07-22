22/07/2024 16:32

《本港經濟》6月CPI升1.5%高於預期，基本通脹率維持1%

《經濟通通訊社22日專訊》政府統計處公布，今年6月份整體消費物價按年上升1.5%，比5月及市場預估升1.2%高。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在6月份的按年升幅(即基本通脹率)為1%，與5月相應升幅相同。



*6月外出用膳及外賣價格上升2.7%*



在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年6月份錄得按年升幅的類別為煙酒(上升22.0%)、外出用膳及外賣(上升2.7%)、雜項服務(上升2.5%)、交通(上升1.7%)、住屋(上升1.1%)。另一方面，綜合消費物價指數在6月份錄得按年跌幅的類別為耐用物品(下跌0.6%)，以及衣履(下跌0.6%)。



*上半年綜合消費物價指數按年升1.6%*



以今年上半年合計，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.6%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1%。



*政府料通脹短期內繼續處於溫和水平*



政府發言人表示，6月基本消費物價通脹率維持輕微。外出用膳及外賣價格錄得較快按年升幅，而基本食品價格增長輕微。能源相關項目的價格繼續顯著下跌。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

展望將來，整體而言通脹在短期內應會繼續處於溫和水平。本地的成本或會因香港經濟繼續增長而面對一些上升壓力。與此同時，外圍價格壓力應會繼續呈大致放緩的趨勢，但地緣政治緊張局勢可能會帶來不確定性。政府會繼續留意情況。(cl)