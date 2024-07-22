22/07/2024 19:04

《再戰明天》美國公布成屋銷售，歐元區公布消費者信心指數

《經濟通通訊社22日專訊》美國公布成屋銷售，及歐元區公布消費者信心指數，料為周二(23日)市場焦點。

各國重要經濟活動方面，本港時間周二晚7:00pm，土耳其央行召開貨幣政策會議並宣布利率決定。



*日本公布工具機訂單，ASMPT公布業績*



數據方面，周二2:00pm（本港時間．下同），日本公布6月工具機訂單。10:00pm，美國公布6月成屋銷售，料由411萬降至399萬，月率跌幅料由0.7%擴大至3%。同一時間，歐元區公布7月消費者信心指數，料由負14收窄至負13.5。

在本港，明日公布業績的公司有:ASMPT(00522)等。(wa)