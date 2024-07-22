22/07/2024 11:22

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.47833 -1.387 一周 4.55 +0.143 兩周 4.63792 +0.072 一個月 4.63345 -1.804 兩個月 4.66941 -1.684 三個月 4.68649 -1.351 六個月 4.76869 +1.131 一年 4.83667 -0.168

《經濟通通訊社22日專訊》美國總統拜登宣布退選，投資界預期，短期局勢不明朗，金融市場將表現反覆。港元拆息今早個別發展，隔夜息三連跌，報4.47833厘，見一周新低，其中，與樓按相關的一個月拆息亦連跌兩天，報4.63345厘，為7月16日以來最低。反映銀行資金成本的三個月拆息微降至4.68649厘，六個月及一年期分別跌至4.76869厘和4.83667厘。不過，一周及兩周拆息分別升至4.55厘和4.63792厘。港元匯價今早在7.8074-7.8110之間上落，最新報7.8072，較前收市價升0.05%。人行調低7月LPR及7天逆回購利率，離岸人民幣走弱。港股上周累插875點後，今早高開47點後，一度倒跌103點，低見17313，創近三個月低位，其後止跌回升，暫見最多升162點報17579，最新升143點。(cl)資料來源：香港銀行公會