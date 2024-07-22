22/07/2024 11:25

《基金觀點》普徠仕：聯儲局潛在減息背景下，新興市場債券料受惠

《環富通基金頻道22日專訊》普徠仕固定收益策略師Christopher Dillon分享他對2024年下半年固定收益策略的展望。

普徠仕對聯儲局未來減息政策的看法較市場更為審慎。市場目前普遍預期聯儲局將在未來4至5個季度內減息約7次，而普徠仕則預計聯儲局將在9月份減息25個基點，但亦不排除聯儲局在今年年底前採取更多行動的可能性。



*通脹未來走向仍存變數，聚焦高回報低風險投資領域*



在聯儲局採取「長期較高利率」的貨幣政策下，美國經濟雖受壓抑，但未至於崩潰。儘管通脹確實正朝著合理的方向發展，但其未來走向仍存在變數。與2019年底相比，當今世界的全球化程度有所下降，通脹壓力也可能更大。隨著疫情對金融系統的扭曲效應逐漸消除，全球分裂化問題如今更值得關注。

普徠仕目前聚焦於市場中具有潛在高回報、低風險特性的投資領域，例如個別證券化信貸。這些領域在市場上漲時有機會受惠，同時能有效限制利率上升帶來的下行風險，而市場目前普遍低估了這一風險。隨著聯儲局即將採取行動，短久期策略變得更加重要。同時，在聯儲局的減息前景下，美元短期內料將走弱，新興市場債券可望因此受惠。(wa)