22/07/2024 08:49

【大國博弈】王毅：中加要推動兩國關係實現改善，開展各領域對話

《經濟通通訊社22日專訊》外交部網站消息，7月19日，外交部長王毅在京同加拿大外長趙美蘭(Melanie Joly)舉行會談。

王毅說，這些年中加關係經歷了困難和曲折，這不是中方願意看到的，也需要加方認真反思。雙方應以客觀理性的認知看待對方，以相互尊重的態度對待彼此，以求同存異的精神處理分歧，以平等互利的原則加強合作，推動兩國關系實現改善，沿著健康穩定軌道向前發展。雙方要繼續發揮經貿合作的重要引擎作用，探討開展各領域對話合作。



*台灣、涉藏、涉疆、涉港等問題不容外部干涉*



王毅又稱，不干涉內政是中國一以貫之的外交政策和實踐。加方應採取實際行動，便利兩國人員往來，維護好人文交流紐帶，改善兩國民意基礎。台灣、涉藏、涉疆、涉港等問題都是中國內政，不容外部干涉。

趙美蘭表示，加方願積極、務實地改善和發展對華關系，保持接觸對話，加強在經貿、旅遊、氣變、環保、人文、禁毒等領域合作，實現互利發展。加方將繼續恪守一個中國政策。

雙方還就烏克蘭危機、巴以局勢等共同關心的國際和地區問題交換了看法。(ry)