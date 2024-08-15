22/07/2024 09:33

【提振內房】深圳樓市回暖趨勢明顯，116套房不到3小時售罄

《經濟通通訊社22日專訊》據《深圳商報》報道，深圳房地產市場持續向好，新房、二手房市場交易回暖趨勢明顯。市房地產中介協會數據顯示，今年6月，深圳一手住宅網簽銷售3656套，環比增46.1%，同比增9.6%，創2023年5月以來新高；二手住宅網簽成交4172套，環比增5.3%，同比增73.3%。

7月21日，位於福田的海德園A區開啟線上選房，不到3小時116套房源全部售罄，去化率100%，當日銷售額約26.9億元人民幣。這是今年以來全市首個開盤即售罄的項目。

業內人士認為，在各大城市房地產政策持續調整之下，購房門檻下降，市場活躍度提升，剛需和高端改善客戶群體活躍度有所提升，陸續選擇入場。該樓盤的上市和熱銷大大提振了購房人信心。

深圳市房地產中介協會相關負責人表示，從今年上半年購房人群分析，深戶購房佔比超七成，比例進一步擴大。下半年，深圳將有54個住宅項目入市，其中不乏深灣玖序二期、上城學府、閱雲境等優質樓盤，能夠滿足居民剛性和多樣化改善型住房需求。(ry)