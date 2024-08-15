22/07/2024 15:03

【提振內房】新政效果顯現，北京樓市「老破小」行情復甦

《經濟通通訊社22日專訊》據《北京商報》報道，「6．26」新政後，北京的低總價房源開始活躍。調查發現，雖然總價800萬元(人民幣．下同)以上的二手房成交增幅未出現明顯變化，但總價500萬元以內的二手房，尤其是200萬至300萬元的房源，也就是大家俗稱的「老破小」，成交明顯放大。

隨著首付比例降低、房貸利率的下調，此前持觀望態度的購房者入市，供需發生變化，使得部分房源價格幅度有所回升。「最為明顯的變化，近期成交的幾套老破小可談價格空間逐漸縮小。」不只一位房產中介給出了這樣的趨勢。

新政落地後，市場逐步穩定，購房者的信心也在逐漸增強，剛需客開始敢於出手，「老破小」低總價、配套好、區位佳的特性，恰好為他們提供了上車的機會。(ry)