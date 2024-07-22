22/07/2024 17:06

【聚焦數據】上半年全國財收11.6萬億跌2.8%，支出增2%

《經濟通通訊社22日專訊》財政部公布2024年上半年財政收支情況。上半年，全國一般公共預算收入115913億元(人民幣．下同)，同比降2.8%，扣除去年同期中小微企業緩稅入庫抬高基數、去年年中出台的減稅政策翹尾減收等特殊因素影響後，可比增長1.5%左右；全國一般公共預算支出136571億元，同比增長2%。



*房產稅增兩成，證券印花稅降54%*



上半年，全國稅收收入94080億元，同比下降5.6%。主要稅收收入項目中，國內消費稅8834億元，同比增長6.8%；個人所得稅7358億元，同比下降5.7%；企業所得稅25384億元，同比下降5.5%；印花稅1632億元，同比下降22.9%。其中，證券交易印花稅509億元，同比下降54%。

土地和房地產相關稅收中，契稅2779億元，同比下降10.9%；房產稅2337億元，同比增20.1%；城鎮土地使用稅1298億元，同比增11%；土地增值稅3074億元，同比降4.3%；耕地佔用稅840億元，同比增長22.6%。



*上半年全國支出同比增長2%*



上半年，全國一般公共預算支出136571億元，同比增長2%。分中央和地方看，中央一般公共預算本級支出18267億元，同比增長9.6%；地方一般公共預算支出118304億元，同比增長0.9%。

主要支出科目中，文化旅遊體育與傳媒支出1655億元，同比增長0.7%；社會保障和就業支出22697億元，同比增長4.2%；債務付息支出6304億元，同比增長6.5%。



*國有土地使用權出讓收入降18.3%*



上半年，全國政府性基金預算收入19915億元，同比下降15.3%。分中央和地方看，中央政府性基金預算收入2073億元，同比增長8.4%；地方政府性基金預算本級收入17842億元，同比下降17.4%，其中，國有土地使用權出讓收入15263億元，同比下降18.3%。

上半年，全國政府性基金預算支出35599億元，同比下降17.6%。分中央和地方看，中央政府性基金預算本級支出872億元，同比增長16.5%；地方政府性基金預算支出34727億元，同比下降18.2%，其中，國有土地使用權出讓收入相關支出22000億元，同比下降9.2%。(ry)