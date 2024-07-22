22/07/2024 11:05

期限 Shibor(%) 漲跌(基點/BP) 隔夜 1.6470 -20.80 1周 1.7150 -14.00 2周 1.8760 -8.30 1個月 1.8730 -0.40 3個月 1.8940 -0.10 6個月 1.9440 -0.40 9個月 1.9780 -0.40 1年 1.9970 -0.30

《經濟通通訊社22日專訊》人民銀行即日起公開市場7天期逆回購操作(OMO)調整為固定利率、數量招標，操作利率下調10基點至1.7%；一年期、五年期貸款市場報價利率(LPR)亦分別下調10個基點，至3.35%、3.85%。人行今日進行582億元(人民幣．下同)7天期逆回購，操作利率為1.7%。公開市場今日有1290億元逆回購到期，即今日淨回籠708億元。本周公開市場本周11830億元逆回購到期，其中，周一到周五分別有1290億、6760億、2700億、490億和590億元逆回購到期，均為7天期。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)全線向下，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(sl)