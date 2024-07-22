22/07/2024 09:37

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶78點子，報7.2750

《經濟通通訊社22日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1335，較上個交易日跌20點子，兩連跌，創7月11日以來逾一周新低，與市場預測偏離收窄至1300點內，上個交易日報7.1315。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開78點子，報7.2750，上個交易日即期匯率收盤報7.2672。

近期雖然美元指數多承壓，但因國內匯市供需仍明顯失衡，監管層整體上延續此前的維穩思路，避免市場預期惡化。

美元周一下跌，此前美國總統拜登決定退出連任競選，為新的民主黨候選人挑戰特朗普讓路。中國央行決定下調7天逆回購利率，但人民幣基本未受影響。

市場將關注本周四美國公布的第二季度國內生產總值(GDP)數據和周五出爐的6月個人消費支出(PCE)物價指數。(sl)