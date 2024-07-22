22/07/2024 16:36

【聚焦人幣】人幣即期收跌65點子報7.2737，刷近兩周新低

《經濟通通訊社22日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2737，較上個交易日4時30分收盤價跌65點子，兩連跌，創7月10日以來近兩周新低，全日在7.2677至7.2750之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)現跌70點子，報7.2937。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1335，較上個交易日跌20點子，兩連跌，創7月11日以來逾一周新低，與市場預測偏離收窄至1300點內，上個交易日報7.1315。

中國人民銀行今日連環下調7天期逆回購操作利率、一年期及五年期貸款市場報價利率(LPR)，以及常備借貸便利(SLF)利率，下調幅度均為10基點。市場人士表示，人行意外打出調降逆回購利率等綜合舉措，短期拉大了中美負利差，加劇人民幣貶壓，離、在岸價差重新擴大至200點左右。

麥格理最新點評認為，中國央行今日的寬鬆政策將令人民幣承受更大壓力，但如果中國經濟在政策支持下開始企穩，或者美元在美聯儲降息前逐漸走弱，人民幣面臨的壓力將會減輕。(sl)