22/07/2024 09:28

【人行操作】人行582億逆回購利率降10基點，LPR同降

《經濟通通訊社22日專訊》人民銀行公布，今日進行582億元(人民幣．下同)7天期逆回購，操作利率下降10基點至1.7%。這是7天期逆回購利率2023年8月以來首次調整。人行表示，為優化公開市場操作機制，即日起公開市場7天期逆回購操作調整為固定利率、數量招標。

公開市場今日有1290億元逆回購到期，即今日淨回籠708億元。

本周公開市場本周11830億元逆回購到期，其中，周一到周五分別有1290億、6760億、2700億、490億和590億元逆回購到期，均為7天期。

此外，人行公布，一年期和五年期貸款市場報價利率(LPR)分別下調10個基點至3.35%和3.85%。一年期LPR此前連續第十個月持穩，五年期以上LPR此前連續四個月不變。

人行並表示，為加強預期管理，促進LPR發布時間與金融市場運行時間更好銜接，自2024年7月22日起，將LPR發布時間由每月20日(遇節假日順延)上午9:15調整為9:00。

人行同時公告，為增加可交易債券規模，緩解債市供求壓力，自本月起，有出售中長期債券需求的中期借貸便利(MLF)參與機構，可申請階段性減免MLF質押品。(sl)