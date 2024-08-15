22/07/2024 14:27

【提振內房】神秘買家一折掃華夏幸福違約債，疑為國家救內房新招

《經濟通通訊社22日專訊》據《彭博》報道，比中國恒大(03333)更早出現債務違約的華北大型房企華夏幸福(滬:600340)獲「神秘買家」以極低價格向持有人收購這些債券，然後這些債券獲註銷，這意味著華夏幸福積存的部分逾期債券被一筆勾銷，有分析猜測這可能是內地化解房地產企業流動性風險的最新舉措。

報道引述知情人士表示，華夏幸福在過去幾個月一直在聯絡債券持有人，商談讓他們持有的公司境內債券賣給一家名為霸州市永森房地產開發有限公司的企業，每100元（人民幣．下同）債券本金的收購價為10元，相當於打了一折。雖然存在大幅折價，但有一些沒有耐心或者不抱期望的債券持有人已經同意出售債券。

據華夏幸福代表向部分債券持有人透露，霸州永森截至上個月已購買了總面值近100億元的債券，超過華夏幸福債務重組計劃涵蓋的371億元境內債的四分之一。

工商資料顯示，霸州永森由北京陸虎科技集團有限公司全資持股，疑似實際控制人為賈海濱。

華夏幸福表示，這是買賣雙方的市場化交易，公司只是作為發行人協助配合進行轉讓的一系列程序。

知名中國經濟問題專家佩蒂斯在社交平台表示，低價收購並註銷違約債券只是時間問題，這種處理方式從經濟角度來看非常合理，儘管這意味著償債主體在短期內有動機通過談判來壓低其債務價格。(ey)