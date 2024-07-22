22/07/2024 10:00

【人行操作】官媒：人行降息展現貨幣政策呵護經濟回升的決心

《經濟通通訊社22日專訊》人民銀行今日宣布，即日起公開市場7天期逆回購操作(OMO)調整為固定利率、數量招標，操作利率下調10基點至1.7%；一年期、五年期貸款市場報價利率(LPR)亦分別下調10個基點，至3.35%、3.85%。官媒《新華財經》引述接近人行人士指出，人行此次果斷降息，展現了貨幣政策呵護經濟回升的決心，是對二十屆三中全會「堅定不移實現全年經濟社會發展目標」要求的積極響應。

報道介紹，公開市場招標方式包括價格招標和數量招標，前者的中標價格由供需雙方博弈確定，理論上有不確定性，而後者的價格是事先給定的。以往人行公開市場7天期逆回購操作採用價格招標，雖然中標利率大部分時候維持不變，但仍需每日開展操作釋放明確的利率信號。



*人行明示OMO利率，有效穩定市場預期*



報道引述權威人士表示，人行將7天期逆回購招標方式優化為固定利率、數量招標，明示操作利率，是健全市場化利率調控機制的體現，能增強政策利率的權威性，有效穩定市場預期。

報道又引述接近人行人士指出，7天期逆回購操作利率下行，並不代表長債收益率下行空間打開，人行此舉意在加大逆周期調節力度，熨平短期經濟波動；而中長期債券收益率反映的更多是長期經濟走勢，要採用跨周期的視角評估。

此外，報道引述專家稱，政策利率下調預計將通過金融市場逐步傳導至實體經濟，促進降低綜合融資成本，鞏固經濟回升向好態勢，打破長債收益率下行與預期轉弱的負向循環。(sl)