22/07/2024 10:39

【人行操作】專家：LPR調降或因手工補息整改見效，淨息差回升

《經濟通通訊社22日專訊》人民銀行今日宣布，即日起公開市場7天期逆回購操作調整為固定利率、數量招標，操作利率下調10基點至1.7%；一年期、五年期貸款市場報價利率(LPR)亦分別下調10個基點，至3.35%、3.85%。內媒《澎湃新聞》引述業內專家指出，LPR本月下降，部分歸因於前期監管部門整改違規手工補息的效果，銀行資金成本提前有所降低。

報道指，整改違規手工補息後，銀行在短期內節約的利息支出，接近一次降低存款利率的效果；且降低存款利率後，存量存款到期續作才會逐步重新定價，效果的顯現是漸進的，而整改違規手工補息帶來的利息支出減少則立竿見影。多家全國性銀行表示，違規手工補息整改後，其6月的存款付息率，特別是對公存款付息率已較4月明顯下降，淨息差有所回升。因此，預計此次LPR下降對銀行淨息差和銀行利潤的影響可控，對上市銀行股東權益的影響也較小。



*LPR發布時間調整，讓不同市場參與者平等獲取信息*



此外，人行自今日起將LPR發布時間由每月20日(遇節假日順延)上午9:15調整為9：00，稱是「加強預期管理，促進LPR發布時間與金融市場運行時間更好銜接」。報道引述業內專家指出，各類金融市場開市時間有所差異，如貨幣市場、債券市場和利率互換市場等9點開始交易，股票市場、國債期貨市場等9點半開始交易。在開市之前，各類金融市場參與者往往會根據當天最新經濟金融數據制定交易策略和方案。LPR作為貸款利率定價的重要參考，提前至9點發布，可更好與各類金融市場運行時間銜接，有利於不同金融市場參與者平等獲取信息，公平開展交易。(sl)