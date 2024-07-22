22/07/2024 11:49

【人行操作】專家：人行明確7天期逆回購利率為主要政策利率

《經濟通通訊社22日專訊》人民銀行今日宣布，即日起公開市場7天期逆回購操作調整為固定利率、數量招標，操作利率下調10基點至1.7%；一年期、五年期貸款市場報價利率(LPR)亦分別下調10個基點，至3.35%、3.85%。同時，人行宣布對賣出中長期債券的中期借貸便利(MLF)參與機構，階段性減免MLF質押品。

《新京報．貝殼財經》引述權威專家指出，人行前期確定了臨時正、逆回購利率在7天期逆回購操作利率基礎上加減點，加上今天優化公開市場操作招投標方式，已顯示人行將7天期逆回購操作利率明確為主要政策利率。同日報出的LPR跟隨7天期逆回購操作利率同幅調整，也表明LPR報價轉向更多參考人行短期政策利率，由短及長的利率傳導關係在逐步理順。該專家並指，7月15日的MLF利率未作調整，但7月22日報出的LPR有所下降，表明MLF利率對LPR的參考作用在逐步減弱，MLF利率的政策色彩已經淡化。



*階段性減免MLF質押品，料釋大量長債緩解債市「資產荒」*



此外，報道引述權威人士稱，階段性減免MLF質押品，能夠有效釋放市場的存量長期債券，進一步增加可交易債券規模。目前MLF餘額超過7萬億元人民幣，且大部分以國債、地方債作為質押品，若參與機構獲減免質押品後賣出長債，將釋放大量債券，有效緩解債市「資產荒」壓力。(sl)