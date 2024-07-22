22/07/2024 14:10

【人行操作】ING：預計未來數月人行還有至少一次降息空間

《經濟通通訊社22日專訊》人民銀行今日宣布，即日起公開市場7天期逆回購操作調整為固定利率、數量招標，操作利率下調10基點至1.7%；一年期、五年期貸款市場報價利率(LPR)亦分別下調10個基點，至3.35%、3.85%。同時，人行宣布對賣出中長期債券的中期借貸便利(MLF)參與機構，階段性減免MLF質押品。

ING首席中國經濟學家Lynn Song表示，中國央行降息並不出人意料，近期一連串疲軟的數據增加了貨幣寬鬆壓力，預計未來幾個月還會有至少一次降息空間。

他指出，這是2月以來的首次降息，也是6月份宣布貨幣政策框架調整以來的首個重大舉措。需觀察MLF等其他政策利率是否會在未來幾周跟隨下調，如果是，則今日舉措可被視為人行發出7天期逆回購利率成為主要政策利率的信號。

他並指，基數效應決定了儘管上半年中國經濟增速達到5%，但若要保持全年5%的增速，下半年將面臨更大挑戰。(sl)