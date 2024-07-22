22/07/2024 08:53

【人行操作】7天逆回購利率降至1.7%，MLF質押品適當減免

《經濟通通訊社22日專訊》人民銀行今早公告，為優化公開市場操作機制，從即日起，公開市場7天期逆回購操作調整為固定利率、數量招標。同時，為進一步加強逆周期調節，加大金融支持實體經濟力度，即日起，公開市場7天期逆回購操作利率由此前的1.80%調整為1.70%，是2023年8月以來首次調整。

此前人民銀行行長潘功勝表示，未來將進一步夯實7天期逆回購操作利率作為主要政策利率，淡化MLF（中期借貸便利）的政策利率色彩。MLF作為政策利率的重要性在日益減弱，外界分析，未來LPR（貸款市場報價利率）可能和7天期逆回購利率掛勾。



*適當減免MLF操作質押品，緩解債市供求壓力*



人行同時公告，為增加可交易債券規模，緩解債市供求壓力，自本月起，有出售中長期債券需求的中期借貸便利(MLF)參與機構，可申請階段性減免MLF質押品。(ct)