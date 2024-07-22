22/07/2024 08:55

【人行操作】官媒：逆回購利率下行，並非打開長債收益率下行空間

《經濟通通訊社22日專訊》人民銀行今早公告，公開市場7天期逆回購操作利率由此前的1.80%調整為1.70%，是2023年8月以來首次調整。

內媒《第一財經》文章引述業內專家表示，政策利率下調預計將通過金融市場逐步傳導至實體經濟，促進降低綜合融資成本，鞏固經濟回升向好態勢，打破長債收益率下行與預期轉弱的負向循環。

文章特別提到，7天期逆回購操作利率下行，並不代表長債收益率下行空間打開。人行此次下調7天期逆回購操作利率，意在加大逆周期調節力度，熨平短期經濟波動；而中長期債券收益率反映的更多是長期經濟走勢，要採用跨周期的視角評估。

文章指，預計未來人行還將綜合施策，必要時借入並賣出國債，及時校正和阻斷債市風險累積，保持正常向上傾斜的收益率曲線，強調人行是有決心、有措施來穩定市場預期的。(ey)