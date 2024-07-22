22/07/2024 13:25

【ＦＯＣＵＳ】拜登拜拜，贏家另屬

【FOCUS】拜登拜拜，侵侵穩贏？過去十屆總統大選「九命中」的歷史學家李奇曼（Allan Lichtman），哀嘆民主黨推動「現任總統不尋求連任」的做法是「自我毀滅」；Polymarket最新民調亦顯示，特朗普的勝率以64%大幅跑贏現任副總統賀錦麗(Kamala Harris)的29%。重新成為金主和媒體頭條的寵兒，或只是民主黨失去白宮前的回光返照，而史無前例的混亂，正造就另類贏家。



*「重刑犯-檢察官」對決*



距離美國總統大選投票日僅三個月有餘，自2021年上任以來就困於「垂垂老矣」形象的拜登，周日（21日）終於宣布退出選戰，並全力支持副手賀錦麗成為民主黨提名人。

民主黨將於下月19日一連四天舉行全國代表大會，盡管約4672名黨代表屆時能自由投票，但黨內大佬（除了前總統奧巴馬）一面倒為賀錦麗背書，大熱的加州州長紐森（Gavin Newsom）無意現時跟特朗普正面交鋒，加上女性、少數族裔、移民後代出身的賀錦麗頭頂DEI（多元、平等 、包容）光環，幾乎肯定能贏得黨內最終提名，令美國總統大選時隔八年再現「男-女」對決，或調侃中的「重刑犯-檢察官」、「擁特-反特」對決。



*金主重現或僅是回光返照*



相比2019年時任加州參議員時，賀錦麗以「財政資源難以為繼」為由退出民主黨初選，今次捲土重來，不單獲得拜登競選團隊轉移的9600萬美元競選資金，民主黨在線籌款平台Actblue更在周日（截至晚9時）獲得創紀錄的4670萬美元資金湧入，LinkedIn 聯合創始人霍夫曼（Reid Hoffman）、金融大鱷索羅斯（George Soros）父子等億萬富翁亦發聲支持這位女將。

不過，有「神預言家」之稱的李奇曼就潑冷水，指「換拜」決定愚蠢，因民主黨因此失去兩把通往白宮的「鑰匙」－－謀求連任和初選優勢。在他的理論中，獲得13把「鑰匙」中的7把或以上的一方能贏得白宮，而「拜下賀上」將令民主黨原本擁有的7把「鑰匙」減至5把。



*爆炸性消息再現X平台首發*



賀錦麗雖然有望為民主黨吸引女性、非裔/印裔選票，但其高舉庇護非法移民大旗，支持DACA（兒童入境暫緩遣返計劃 ），在加州時推動通過Prop47（刑事判決輕罪處罰倡議規約），變相放生毒品、盜竊等犯罪，都勢成特朗普的重點攻擊對象。

她還常常被指投機，例如「賀錦麗」的中文名即是當年在三藩市地區開始從政生涯時，為取悅華裔選民而起，而白宮官方對其的中文譯名一直是「哈里斯副總統」。此外，種種怪笑聲亦令人視她為「諧星」而非嚴肅的政治領袖，例如卡通片《辛普森家庭》中的美國女總統角色被指跟賀錦麗神似。

無論如何，59歲的賀錦麗或令78歲的特朗普在下一場總統大選辯論中打起十二分精神，但若論今次民主黨陣前換將混亂的另類贏家，當數馬斯克旗下的社媒平台X，皆因退選的重大消息 ，竟然是經拜登X帳號首發，而非橢圓形辦公室發表全國電視講話，甚至由此引起陰謀論。

聯想去年5月佛州州長德桑蒂斯亦是選擇借Twitter Spaces（尚未改名）音頻直播平台宣布參選，馬斯克聲稱X平台上周一（15日）全球使用量再創新高，達4170億用戶秒（user-seconds被指較DAU統計更精準）。已對特朗普公開投誠的他，下一步會否邀請侵侵借X放「猛料」？一切皆有可能！