22/07/2024 17:55

【數據解讀】機構：上半年中國收入偏弱，第四季或有增量財策出台

《經濟通通訊社22日專訊》中國財政部公布，上半年全國一般公共預算收入115913億元(人民幣．下同)，同比下降2.8%；支出136571億元，同比增長2%。上半年，全國政府性基金預算收入19915億元，同比下降15.3%，當中國有土地使用權出讓收入15263億元，同比下降18.3%。《路透》根據中國財政部數據測算，6月單月，全國一般公共預算收入同比下降2.8%，一般公共預算支出下降3%，單月土地出讓收入同比降幅擴至35.3%。



*路透：6月單月中國收入續跌，支出轉負*



《路透》指，受經濟復甦乏力、企業利潤遭多重擠壓以及去年同期緩稅入庫抬高基數等多重因素影響，中國6月單月全國財政收入同比延續下滑態勢，土地出讓收入同比降超三成；財政支出亦乏力，6月全國支出同比亦由正轉負。

報道引述銀河證券宏觀分析師聶天奇評價稱，收入端偏弱主要是土地出讓收入持續下滑以及稅收收入的負增長。邊際變化上來看，去年緩稅集中入庫的基數效應已逐步減低，但在經濟供需缺口仍未彌合下，價格和企業利潤對稅收的影響仍未改善。有鑒於今年土地收入和稅收收入與年初預算均有較大差異，預計在四季度或將存在增量財政政策出台的可能。

民生銀行首席研究員溫彬等表示，下半年全口徑下廣義財政空間還有6.04萬億元，「餘糧」較為充足。預計下半年各級財政部門將首抓落實，統籌用好赤字、專項債與超長期特別國債，提高資金效益和政策效果。(sl)