22/07/2024 15:05

【人行操作】中原地產張大偉：料更多城市房貸利率降至2字頭

《經濟通通訊社22日專訊》內地一年期、五年期貸款市場報價利率(LPR)今日分別下調10個基點至3.35%、3.85%。以目前各地主流的房貸利率「LPR-75BP」進行計算，即此前的首套房主流利率為3.2%，而本次「降息」後將下降至3.1%。

中原地產首席分析師張大偉指出，全國房貸利率自517政策後出現大幅度調整，疊加本次「降息」影響，更多城市的房貸利率將調整到「2」字頭。其中，南京的首套房房貸利率已降至3.05%，此次「降息」後將進一步降至2.95%。



*惠及存量房貸，減輕銀行損失和部分業主負債壓力*



張大偉認為，此次LPR下調影響最大的是存量房貸，因為本次降息之前，全國各地的房貸已經基本集中在3%-3.5%之間，相比517新政之前均大幅降低。但是，存量房貸一直處於高位，新增房貸利率降低沒有影響到存量房貸，此次LPR下調可以直接降低存量房貸利率。降低存量房貸利率不僅可減少借款人提前還款的動機，減輕銀行因提前還款而損失的利息收入，同時還可以緩解居民部分負債壓力，避免因負債過重導致消費能力下降。

不過，張大偉提醒，存量房貸需等到下一個「定價日」才能享受到房貸利率下調的福利。如果重新定價日為每年的1月1日，即是要等到2025年1月；如果重新定價日為放款日，就需要根據個人情況而定。(sl)