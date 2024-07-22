22/07/2024 14:33

【人行操作】彭博：降十基點非大刀闊斧舉措，MLF料提前下月減

《經濟通通訊社22日專訊》三中全會作出結構性改革承諾後，人民銀行今日宣布將7天期逆回購操作利率下調10基點至1.7%，隨後一年期、五年期貸款市場報價利率(LPR)亦分別下調10個基點，至3.35%、3.85%。《彭博經濟研究》指出，無論是全會給出的承諾，還是10個基點的調降，都不是市場想要的大刀闊斧的舉措。儘管如此，兩者都在朝著正確的方向邁進，而且雙措並舉也凸顯了緊迫性。《彭博經濟研究》預計，人行將會在8月下調一年期中期借貸便利(MLF)利率，比之前預測時間提前一個月。

《彭博經濟研究》又指，考慮到彭博的SHOK模型顯示，一年期MLF利率調降10個基點只會為接下來一年的經濟成長率帶來0.1個百分點的微弱提振，因此維持對2024年GDP成長4.7%的預測不變。對於房地產市場來說，自2023年下半年以來，抵押貸款利率已經大幅下調，但對需求的影響甚微，供應過剩才是更大的問題。



*是否還有降息將取決於人民幣走勢*



至於後續是否還會有第二次利率下調，《彭博經濟研究》表示，將在很大程度上取決於人民幣的走勢。尋求維持人民幣匯率穩定一直是阻礙人行實施寬鬆政策的一項主要制約因素。人行此次可能抓住了近期市場對美聯儲降息預期增強後美元走軟的機會，下調了逆回購利率，不過政策制定者會在採取進一步行動之前密切關注人民幣走勢。離岸人民幣在這一出人意料的舉動後下跌，但到目前還沒有跡象表明會出現大幅下滑。(sl)