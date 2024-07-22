22/07/2024 09:15

《法證攻防－林恩》美總統競選如火如荼，總統任期股金油回顧

《法證攻防》上周末特朗普被槍擊後，民調數據顯示特朗普支持率有所增長。市場焦點由「中特股」變為「美特股」，美國特朗普概念股。美國三大指數方面，上周頭四日僅道指錄得升幅。道指企穩40000點之上，曾突破41000點水平。納斯達克100指數四日回吐約600點，約3%至近19700點。標普500指數牛皮偏軟，跌約1%。

特朗普作為第45任美國總統的任期為2017年1月20日至2021年1月20日。在任期間，道指和標普500指數分別升近60%和70%。而納斯達克100指數升幅超過160%。原來黃金價格期內亦有超過50%的增長。期油價格曾於疫情早期跌至負數，任期前後期都在約每桶53美元左右。任期早期，美國利率處於加息周期，聯邦利率上限由0.75%，上調至2018年尾的2.5%。2019年下半年開始陸續減息，再因疫情對經濟的影響，聯邦利率上限在2020年3月急劇下調至0.25%，至特朗普任期結束。

拜登緊接在2021年1月20日上任為第46任美國總統。由上任至今年7月18日，道指、標普500指數和納斯達克100指數分別升約30%，超過40%和近50%。黃金的升幅高達三成，期油價格增長累計升幅約55%。拜登上任後一年多，美國都處於零利率周期，聯邦利率上限維持在0.25%。在2022年3月迎來加息周期，目前聯邦基金利率上限為5.5%。美聯儲局將於7月31日公布議息結果，市場預計美聯儲局大機會今年9月減息。《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》



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