22/07/2024 11:55

【國際要聞】馬克龍陣營遇挫，極左翼奪得議會財委會主席之位

《經濟通通訊社22日專訊》法國議員再次選擇極左翼政黨「不屈法國黨」的一名成員擔任國 民議會財政委員會主席，意味著馬克龍盟友聯合中右翼獲得這一職位的計劃失敗。

據《巴黎人報》報道，在上一屆議會中就擔任該職位的Eric Coquerel連任成功，此次選舉他獲得了29票，擊敗得到共和黨右翼政黨和馬克龍陣營支持的Veronique Louwagie，Louwagie共獲得26票，極右翼國民聯盟黨推舉的Jean-Philippe Tanguy獲得18票。

傳統上，由反對黨成員領導的財政委員會在議會審議預算案中發揮著關鍵作用，可以監督政府如何使用公共資金。如果委員會認為法案給公共財政帶來太大壓力，可以阻止立法通過。(rc)