23/07/2024 08:34

【美國大選】美國前眾院議長佩洛西為賀錦麗競選總統背書

《經濟通通訊社23日專訊》美國前眾院議長佩洛西周一（22日）加入其他民主黨人行列，為賀錦麗競選總統背書。佩洛西發表聲明說：「我們必須齊心協力，徹底擊敗特朗普，讓賀錦麗成為下一任美國總統」。

佩洛西和賀錦麗都來自加州灣區並且相識多年，但一直保持著疏遠的政治關係。佩洛西最初告訴同僚，她傾向於通過公開程序來選擇拜登的繼任者。

分析指，作為美國歷史上唯一擔任過眾議院議長的女性，佩洛西在民主黨臨陣換將的過程中，展示了在眾院的威望和影響力。

不過，賀錦麗須於8月19日召開的全國代表大會上，獲得至少1969票，才能確認候選人提名，據傳媒統計目前她已獲得逾1000票支持。(jf)