23/07/2024 10:12

【美國大選】賀錦麗首日獲8100萬美元捐款，迪士尼太子女助籌

《經濟通通訊社23日專訊》美國總統拜登退選後，副總統賀錦麗密鑼緊鼓展開總統提名戰活動，其競選團隊稱，在總統競選活動展開24小時內，籌得8100萬美元捐款，是美國總統競選史上規模最大的24小時籌款活動。

另據《紐約時報》報道，華特迪士尼公司女繼承人艾碧該(Abigail Disney)承諾，將為賀錦麗舉辦籌款活動。她向《紐時》表示：「我全心全意支持她。」

此外，美國政界、商界和娛樂界一些最知名非裔女性，周日（21日）引領四萬名非裔女性召開Zoom視像會議，在短短3小時內為賀錦麗籌集了150萬美元。

民權領袖馬丁路德金的女兒、The King Center執行長伯尼斯(Bernice King)說，雖然她從18歲開始就參加投票，但從未公開支持過一位候選人，直到現在。

消息指，賀錦麗的目標是在周三（24日）晚上之前，獲得總統提名所需的民主黨全國大會多數代表選票。(jf)