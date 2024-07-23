23/07/2024 11:01

嘉信理財料美聯儲9月起減息兩次，合共50個基點

《經濟通通訊社23日專訊》嘉信理財香港理財顧問郭明燊表示，美國勞動市場已顯示出降溫跡象，通脹率降至2.6%，接近美國聯儲局2%的通脹目標。聯儲局或最早於今年秋季開始減息，預計美聯儲將在9月份的議息會議上開始減息，將減息兩次合共50個基點。



*看好金融、能源及原材料行業*



郭明燊指，美國經濟和股市繼續呈現「K」型復甦，在強弱領域出現明顯分歧。溫和的國債收益率環境應有利於股市，但收益率出現大幅上升或下跌均可能導致較弱的表現和/或更高的波動性。展望下半年，看好金融、能源和原材料行業。

嘉信理財香港理財顧問林長傑亦表示，展望下半年，公司對回報表現保持樂觀，但預期波動性仍將保持在較高水平，認為找到合適的固定收益資產類別組合將是實現良好表現的關鍵。對於固定收益資產投資者而言，市場出現獲得正面回報的機會，當中一個主要原因是債券的票面利率，即投資者當前獲得的收入處於較高水平。當前收入愈高，價格波動對投資者總回報的影響愈少。



*倡關注國債及投資級別企業債等*



林長傑表示，儘管預期美國通脹將有所緩解，但許多投資者仍對通脹感到擔憂。在這種情況下，考慮投資國債通脹掛勾證券(TIPS)作為名義國庫券(Nominal Treasuries)的替代或是合理的方案。總括而言，公司繼續建議延長固定收益投資的存續期，以減輕再投資風險。另外，亦建議投資者關注例如國債及投資級別企業債等較佳信貸質素的證券，相信投資於具較佳信貸質素的多元貨固定收益資產配置組合，有助投資者獲取具吸引力的債息收益，總回報亦可能錄得淨回報。(kk)