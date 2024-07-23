23/07/2024 17:16

新加坡銀行：明年中恒指目標20600點，料美國9月起減息

《經濟通通訊社23日專訊》新加坡銀行公布下半年展望，香港分行首席投資辦公室主管鄧永健指，該行預期美息將分別於9月及12月下調，每次減25個點子。他指，預期今年通脹及宏觀經濟都會維持韌性，短期市場波動增加，籲投資者更注重長期投資機會。

資產配置方面，該行對股票持中性偏好態度，尤其是日本以外的亞洲市場，因估值相對低、基本面有所改變；債券則持中性態度，因預期美國孳息率波動。同時，該行呼籲投資者在資產配置中增加較安全的資產如黃金，以平衡美國大選結果可能引致的通脹波動。



*6比4資產配置往後未必適用*



鄧永健認為，地緣政治風險將於短期內維持，世界秩序將變得非常不同，例如去全球化，過去企業一直沿用的模式未來將不可行。他預期，不同國家將會提高國防開支，有利科技、能源及金屬板塊，全球經濟將不會再處於超低息狀態，過往提倡的6比4資產配置組合，即6成股票、4成債券，亦未必適用，投資者需要加入可規避經濟周期的資產，例如私募股權(private equity)等。鄧永健又提到，醫療保健、AI及清潔能源將會是未來長期的投資趨勢。



*互聯網股帶動恒指*



中國股票策略師霍慧敏表示，預期恒指明年中目標20600點，認為港股盈利增長達約10%水平，估值亦會回復至中長期平均水平。她看好恒指中佔比較高的互聯網公司，收入增長及毛利率有所改善，有助帶動恒指。另外，佔恒指比例較重的本地銀行，亦會受惠於高息環境持續引致的利好息差。

中國市場方面，她認為已經見到內地企業盈利恢復增長，當中如互聯網公司，不論是收入或每股盈利都有增長，主要由市值較大的幾間龍頭公司拉動。另外，她認為內地電信及能源等板塊仍有不少優質企業。從股本回報而言，近期有大型國企首次派發中期息，亦有不少私企進行回購，投資者仍然能夠在內地股市中尋找到股本回報率達8%以上的股份。她認為，三中全會上鼓勵科技創新，扶持國企及地方政府，均是內地經濟中長期的增長動力。(hp)