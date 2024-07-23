23/07/2024 19:14

《再戰明天》加拿大央行公布議息結果，美國公布PMI等數據

《經濟通通訊社23日專訊》加拿大央行公布議息結果，及美國公布PMI等數據，料為周三(24日)市場焦點。



*G20財長會議舉行，日本公布PMI*



各國重要經濟活動方面，G20財長會議舉行。周三本港時間10:30am，東盟外長舉行《東南亞無核武器區條約》委員會會議。11:45am，東盟外長舉行東盟政府間人權委員會會議。2:45pm，歐洲央行副總裁德金多斯在歐洲央行與IMF聯席會議上主持一項議程；晚上8:00pm，歐洲央行執委連恩參加政策小組討論「全球新常態：分裂、緊張和不確定性」。9:45pm，加拿大央行公布政策利率和貨幣政策報告。

數據方面，周三8:30am（本港時間．下同），日本公布7月製造業採購經理人指數；7月綜合採購經理人指數；7月服務業採購經理人指數。8:30pm，美國公布6月批發庫存，月率升幅料由0.6%收窄至0.5%。9:45pm，美國公布7月製造業採購經理人指數，料由51.6升至51.7；7月綜合採購經理人指數料由54.8降至53.9；7月服務業採購經理人指數料由55.3降至54.8。10:00pm，美國公布6月新屋銷售，料由61.9萬升至64萬，月率料由下滑11.3%改善至升3.4%。

在本港，明日公布業績的公司有:盈大地產(00432)、中國智能科技(00464)、CEC(00759)等。(wa)