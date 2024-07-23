23/07/2024 13:38

滙豐環球研究:建議增持中國股票，料美國今年9月減息

《經濟通通訊社23日專訊》滙豐環球研究亞洲首席經濟師兼亞太區聯席主管范力民(Frederic Neumann)表示，留意到亞洲經濟體仍在繼續增長，其增長情況較預期中好，上調今年亞洲(除日本以外)GDP增長預測至4.7%，而考慮到全球增長疲軟的情況下，出口表現相當不錯，為大多數亞洲經濟體提供增長動力，亦認為中國仍然是亞洲經濟增長的引擎，維持中國全年GDP增長4.9%的預測。

對於美國減息，范力民表示，預計今年9月美聯儲將會進行一次減息，而明年則預計會減息3次，這意味著明年年底美國的利率將繼續維持在4.25%以上。



*未來數月或有更多政策支持內地房產市場*



范力民提及，在三中全會上看到了中國保持開放的跡象，希望吸引更多資本進入中國，對香港來說最終為非常正面的訊號。

對於內房，范力民表示，留意到最近內房銷售出現部分復甦，亦看到部分合約銷售有所回升，但這並不意味著已經接近重大轉折點，但認為未來幾個月可能會出現更多支持性措施，料內地政府在未來數月可能會推出更多政策來幫助穩定房地產市場，到明年可能會看到穩定的環境。

滙豐證券策略亞太區主管林傳英(Herald van der Linde)表示，預期美國減息將會降低公司的資金成本，對整個亞洲股市有利，又指中國現時的網絡產業及國內建築相關公司其增長勢頭也不錯，而在股票市場方面，建議增持中國及南韓，亦看好印度。(bn)