23/07/2024 11:22

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.5 +2.167 一周 4.55 - 兩周 4.63792 - 一個月 4.63899 +0.554 兩個月 4.65476 -1.465 三個月 4.69024 +0.375 六個月 4.75833 -1.036 一年 4.82702 -0.965

《經濟通通訊社23日專訊》金管局昨日(22日)通過貼現窗向銀行投放逾18億元隔夜流動性，為一個月來最大筆操作。隨著資金回籠，香港銀行體系總結餘今日相應回落至449.87億元。港元拆息今早個別發展，隔夜息結束三連跌，升至4.5厘，與樓按相關的一個月拆息亦中止兩連跌，報4.63899厘。不過，一周及兩周拆息維持不變，反映銀行資金成本的三個月拆息回升4.69024厘，六個月及一年期則分別跌至4.75833厘和4.82702厘。港元匯價今早最高報7.8055兌1美元，為7月17日以來最高，最新報7.8062，較前收市價升約0.01%。(cl)資料來源：香港銀行公會