23/07/2024 11:22
《港元利率》隔夜息及一個月拆息止跌回升，貼現窗拆出資金回籠
《經濟通通訊社23日專訊》金管局昨日(22日)通過貼現窗向銀行投放逾18億元隔夜流動性，為一個月來最大筆操作。隨著資金回籠，香港銀行體系總結餘今日相應回落至449.87億元。港元拆息今早個別發展，隔夜息結束三連跌，升至4.5厘，與樓按相關的一個月拆息亦中止兩連跌，報4.63899厘。
不過，一周及兩周拆息維持不變，反映銀行資金成本的三個月拆息回升4.69024厘，六個月及一年期則分別跌至4.75833厘和4.82702厘。
港元匯價今早最高報7.8055兌1美元，為7月17日以來最高，最新報7.8062，較前收市價升約0.01%。(cl)
資料來源：香港銀行公會
不過，一周及兩周拆息維持不變，反映銀行資金成本的三個月拆息回升4.69024厘，六個月及一年期則分別跌至4.75833厘和4.82702厘。
港元匯價今早最高報7.8055兌1美元，為7月17日以來最高，最新報7.8062，較前收市價升約0.01%。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.5
|+2.167
|一周
|4.55
|-
|兩周
|4.63792
|-
|一個月
|4.63899
|+0.554
|兩個月
|4.65476
|-1.465
|三個月
|4.69024
|+0.375
|六個月
|4.75833
|-1.036
|一年
|4.82702
|-0.965
資料來源：香港銀行公會