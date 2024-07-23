23/07/2024 10:37

《宏觀論勢－李依萊》多極世界中的投資之道

《宏觀論勢》踏入2024年下半年，本行採取一系列資產配置舉措，以縮減風險敞口，但仍然維持適度承險立場。這是因為本行仍認為美國經濟軟著陸及聯儲局2024年9月起減息乃基準情境，將利好風險資產。



*更新利率展望，以反映美國大選的不確定性*



雖然本行對美國將實現經濟軟著陸的基準情境預測基本不變，但近期數據預示2024年下半年美國經濟增長將有所放緩。本行認為，隨著美國總統大選臨近，市場對美國總統大選相關不確定性的擔憂將逐漸平息，但經濟增長趨弱應能促使聯儲局在2024年9月啟動減息（符合本行對聯儲局減息路徑的基準情境預測）。

本行認為目前預判美國總統大選結果仍為時過早，因此採取情境分析策略，假設拜登和特朗普勝率各為50%。

在拜登獲勝的情境下，美國現行政策可能會維持不變。本行認為，隨著通脹持續回落，聯儲局將從2024年9月開始按季減息。在特朗普勝選的情境下，其財政支出和關稅政策預計將對通脹及通脹預期帶來上行壓力，導致2025年聯儲局可能暫停（甚至停止）降息，並推高長期債券孳息率。

因此，本行仍預測聯儲局將在2024年9月和12月減息25個基點。但考慮到選舉相關的不確定性，本行目前預測2025年上半年將僅減息25個基點，同時將12個月10年期美國國債孳息率的預測從3.75%上調至4.25%，以反映通脹反彈的風險。



*將成熟市場投資級別債券的立場由「增持」下調至「中性」*



本行根據最新利率展望將成熟市場投資級別債券的立場從「增持」下調至「中性」。投資級別債券的總回報主要由利率因素決定，而投資級別債券風險回報的吸引力現有所下降。此外，鑑於目前成熟市場及新興市場投資級別債券的息差較窄，本行認為進一步壓縮的空間有限。

本行預期未來長期孳息率將會走高，同時孳息率曲線逐漸趨陡，因此目前對存續期也轉持「中性」立場。本行持續看好前端孳息率，投資者也應減持長端持倉並部署曲線中端（3年-5年）。



*日本股票立場從「增持」下調至「中性」*



自2023年6月以來，MSCI日本指數以本地貨幣計已上漲約31%，以美元計上漲14%。日本股票在取得出色表現（3月份該國股市創歷史新高）後，估值顯著上升，風險回報狀況也更為均衡，因此本行將日本股票立場從「增持」下調至「中性」。

此外，鑑於日圓過度疲弱以及日本央行面臨的加息壓力，本行將更加留意未來市場波動的風險。儘管日圓貶值有利於出口商，但會推高進口價格，加重消費者負擔。本行認為，日圓貶值的程度已需關注。

金融企業、面向國內的日本公司以及資訊科技（尤其是半導體）行業中可能存在若干機會，尤其是進行中的企業管治改革，預計仍將產生積極推動作用。個人投資者透過日本個人儲蓄帳戶 (NISA)持續投資日本股市亦將是利好因素。



*持續看好股票整體表現，並仍看好黃金*



本行看好股票整體表現，偏好亞洲（日本除外）股票，同時對美國、歐洲和日本持「中性」立場。

亞洲（日本除外）股票方面，投資者可考慮印度、印尼、韓國、新加坡、中國香港及中國內地。尤其是印度股票或將迎來進一步利好。

首先，雖然MSCI印度指數的盈利修訂勢頭在6月初大選前表現低迷，但之後走勢回升。其次，外國機構投資者亦在重返印度股市，從歷史來看，目前此類投資者對印度股市的配置較少。

最後，印度政府開放煤炭開採、國防、城市燃氣配送、機場和鐵路等大型壟斷行業的政策，或會導致國內外資本湧入。

黃金可望進一步受益於正面催化因素，例如央行購買行為、美國財政可持續性問題，以及聯儲局可能將於第三季度減息。因此，投資組合中部署黃金可帶來多元化效益。

《新加坡銀行首席投資策略師 李依萊》



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