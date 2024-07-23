23/07/2024 16:14

【聚焦數據】上海上半年GDP增4.8%弱於全國水平

《經濟通通訊社23日專訊》2024年上半年，上海市實現地區生產總值22345.59億元(人民幣．下同)，同比增長4.8%，增速跑輸全國的5%。

其中，第一產業增加值38.63億元，增長11.3%；第二產業增加值5132.40億元，增長1.2%；第三產業增加值17174.56億元，增長5.8%。



*上半年新建商品房銷售面積微增0.8%*



上半年，全市固定資產投資增長10.2%，比一季度提高1.0個百分點。從主要領域看，工業投資增長10.6%，房地產開發投資增長8.4%，比一季度提高0.3個百分點。新建商品房銷售面積增長0.8%，比一季度微增0.1個百分點。其中，住宅銷售面積增長0.7%。房地產開發投資額增長8.4%

上半年，上海三大先導產業製造業產值增長6.1%，增速較一季度加快4.9個百分點。其中，集成電路、生物醫藥、人工智能生產形勢全面好轉，增速較一季度分別提高5.2個、5.0個和0.7個百分點。

上半年，上海高技術製造業投資增長19.3%。其中，在集成電路和半導體器件製造等項目的帶動下，電子及通信設備製造業投資增長31.1%；醫療儀器設備及儀器儀表製造業投資增長最快，增長52.9%。(ct)