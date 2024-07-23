23/07/2024 09:36

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升15點子，報7.2722

《經濟通通訊社23日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1334，較上個交易日升1點子，止兩連跌，與市場預測偏離擴至逾1410點，上個交易日報7.1335。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開15點子，報7.2722，上個交易日即期匯率收盤報7.2737。

隔夜美指變化不大，美債收益率小升，人民幣中間價也基本持穩，監管層延續有穩有放思路，力保市場預期不出現明顯變化。

目前投資者正在消化美國總統拜登退選的決定，市場還將關注周四的美國第二季國內生產總值(GDP)報告和周五的6月個人消費支出(PCE)物價指數數據，以尋找有關美聯儲利率路徑的線索。(sl)