23/07/2024 16:41

【聚焦人幣】人幣即期收跌4點子報7.2741，續刷近兩周新低

《經濟通通訊社23日專訊》中國人民銀行昨日意外降息及今日股市低迷，加大匯價調整壓力。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2741，較上個交易日4時30分收盤價小跌4點子，三連跌，續創7月10日以來近兩周新低，全日在7.2722至7.2757之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)現升90點子，報7.2881。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1334，較上個交易日升1點子，止兩連跌，與市場預測偏離擴至逾1410點，上個交易日報7.1335。

市場人士表示，中國央行打出寬鬆組合拳，短期會加大人民幣調整壓力，不過中間價基本持穩，意味著匯率下限被鎖定，後續仍需重點關注中間價變化；另外市場供需仍單邊，即使美指出現調整，對人民幣的提振作用也較為有限。

招商銀行金融市場部最新觀點認為，賀錦麗估計大概率不會妨礙特朗普鎖定勝局，民主黨此次換選或更在意國會選舉；而特朗普核心政策主張中的高關稅+嚴格移民政策，將分別從抬升進口物價和抬升薪資水平兩個角度推高通脹，進而阻礙降息預期，這將提振美指。(sl)