23/07/2024 16:18

【大國博弈】美國警告中俄加強北極合作，中方強調屬正常活動

《經濟通通訊社23日專訊》美國國防部周一發布2024年北極戰略警告稱，北極地區競爭隨著氣候變化而加劇，中國與俄羅斯在北極地區的合作不斷增加，包括開發能源以及在阿拉斯加外海舉行聯合軍事演習。報告認為，北極對美國來說是「具戰略重要性的地區」，有通往美國的北方通道和重要的美國國防基礎設施，美軍「必須做好準備並配備裝備，以降低與北極潛在突發事件相關的風險」。

中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上表示，中國是北極事務的重要利益攸關方，中方一貫本著尊重、合作共贏、可持續的基本原則，參與北極事務，與各方加強合作，致力於維護北極的和平穩定，促進北極的可持續發展。美方歪曲解讀中國的北極政策，對中國依據國際法正常開展的北極活動說三道四，無益於北極的和平穩定與合作，中方對此堅決反對。(sl)