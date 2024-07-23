23/07/2024 14:01

【國際要聞】巴黎奧運周五開幕，熱浪侵襲氣溫下周最高攝氏35度

《經濟通通訊社23日專訊》奧運會將於周五(26日)開幕，法國首都巴黎的氣溫預計當天將達攝氏30度。

天氣預報顯示，下周開始，巴黎的氣溫會進一步升高至攝氏35度。此外，西班牙許多地區未來幾天會出現攝氏42度的高溫。

與此同時，炎熱天氣帶來山火。希臘多地山火持續肆虐，位於首都雅典東北的Sykamino出現大型山火，當局開始安排居民撤離，並出動多架飛機及直升機試圖控制火勢。

另一方面，氣溫上升令電力需求增加，意大利增加從法國進口電力。

過去一周，意大利氣溫飆升至攝氏40度以上，增加對冷氣的需求。意大利電網需要進口電力以滿足需求。本月16日，意大利從法國進口的電力高達3.5吉瓦，相當於一座核電廠的發電量。(rc)