24/07/2024 16:59

《外圍焦點》加拿大央行公布議息結果，美國公布PMI等數據

《經濟通通訊社24日專訊》科技巨企財報季開鑼，罕有地未能提振大盤表現，美股昨日三大指數齊跌。道指跌57.35點或0.1%，報40358.09點。納指跌10.22點或0.1%，報17997.35點。標普500跌8.67點或0.2%，報5555.74點。港股方面，恒生指數收市報17311，跌158點或0.9%，成交869億元。

各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:45pm，加拿大央行公布政策利率和貨幣政策報告。

數據方面，今晚8:30pm，美國公布6月批發庫存，月率升幅料由0.6%收窄至0.5%。9:45pm，美國公布7月製造業採購經理人指數，料維持於51.6；7月綜合採購經理人指數料由54.8降至54.2；7月服務業採購經理人指數料由55.3降至54.9。10:00pm，美國公布6月新屋銷售，料由61.9萬升至64萬，月率料由下滑11.3%改善至升3.4%。(wa)