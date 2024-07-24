24/07/2024 07:50

《國金頭條》特斯拉財報不及預期，科技巨企業績未能提振美股

《經濟通通訊社24日專訊》特斯拉與Alphabet周二（23日）率先公布財報，但前者業績不及預期，盤後股價跌幅擴大至7%。科技巨企財報季開鑼，罕有地未提振大盤表現，美股主指全墨。

道指跌57.35點，或0.1%，報40358.09點。納指跌10.22點，或0.1%，報17997.35點。標普500跌8.67點，或0.2%，報5555.74點。除特斯拉外，Alphabet儘管收入表現超出分析師預期，但盤後仍震盪，因該公司CEO稱投資者必須耐心等待人工智能投資取得具體成果。

市場人士分析指，自從對聯儲局降息的押注上升後，投資者已大規模撤出超大型股。Alphabet和特斯拉可能進一步吸引市場關注，它們的財報也將是對「七巨企」的一次重大考驗。經歷了上半年的大幅上漲後，步入季節性疲軟期，市場正面臨壓力，美國總統大選可能會加劇市場波動。

與此同時，蘋果股價上漲，因市場傳該公司計劃推出可折疊iPhone。聯合包裹服務公司股價大跌，因季度業績不及預期。西南航空股價下跌，有消息稱一系列飛行安全事件導致監管機構加緊了對該公司的審查。

美匯指數漲0.1%，至104.45，盤中曾攀升至兩周高點。日圓維持漲勢，美元兌日圓跌0.9%，至155.64。交易員認為，利差平倉是下周日本央行會議前推動日圓上漲的潛在因素。 歐元兌美元跌0.4%，報1.0849。英鎊兌美元跌0.2%，至1.2903，之前一度觸及1.2888的12天低點。因大宗商品價格回落，澳元兌美元跌0.4%，至0.6611，為四周低點。



*原油創6月初以來最長連跌*



黃金價格連跌4日後，小幅上漲，紐約期金上漲0.66%，收每盎司2410.7美元。原油連續4個交易日下跌，創出6月初以來的最長連跌紀錄。紐約期油下跌1.8%，收於每桶77美元下方。布蘭特期油跌1.7%，至每桶81.01美元。(jf)