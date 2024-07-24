24/07/2024 08:45

【美國大選】拜登結束新冠隔離，重回公眾視線，將於白宮發表講話

《經濟通通訊社24日專訊》在宣布放棄競選連任期間一直「隱形」的美國總統拜登，當地時間周二（23日）在特拉華州多佛空軍基地，登上空軍一號返回白宮。他在社交平台表示，將於周三（24日）晚8時，在橢圓形辦公室發表講話。

拜登在社交網X上發帖，稱他將闡明「前路如何，以及我將如何完成服務美國人民的工作。」拜登此前因感染新冠病毒，而在特拉華州的海濱別墅接受隔離，在此期間並未露面。

期間，他僅於周一（22日）通過電話參加了威爾明頓的一個競選活動，以表達對副總統的支持。拜登在公眾視野中的缺席，引發了對他健康狀況的猜測。白宮醫生周一稱，總統的症狀「幾乎完全消失」。(jf)