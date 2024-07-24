24/07/2024 15:17

【美國大選】賀錦麗影射特朗普是罪犯，後者誇耀將「一箭雙鵰」

《經濟通通訊社24日專訊》有意代表美國民主黨參選總統的賀錦麗，周二（23日）與共和黨總統候選人特朗普爆發隔空罵戰。賀錦麗影射特朗普與騙子、小偷是一丘之貉。後者則誇耀自己獲得「一箭雙鵰」的良機。

賀錦麗來到威斯康星州密爾沃基，即早前共和黨舉行黨代表大會的地點，向特朗普打出選戰第一槍。她向當地支持者發表競選演講，表示自己曾是加州總檢察長，與各種惡棍鬥爭過，包括強盜、虐待婦女者、騙子、小偷，因此知道如何對付特朗普這類人。

特朗普則在演講中針對民主黨中場換帥說，他獲得「一箭雙鵰」的良機，不僅僅是擊敗一名民主黨候選人，而是在一年內擊敗兩名民主黨候選人。(jf)