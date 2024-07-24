24/07/2024 14:00

【外圍經濟】英倫銀行下周發布新預測，料打擊首相提振經濟信心

《經濟通通訊社24日專訊》分析指，英倫銀行下周發布的新預測，將打擊英國首相施紀賢將英國經濟增長提升至每年2.5%的信心。

經濟師預測，英倫銀行將在8月1日的經濟更新中表示，英國的長期可持續增長率將維持在1.75%不變。如果英國財政大臣里夫斯(Rachel Reeves)要為公營機構員工大幅加薪，她將面臨艱難的決定。

分析表示，英倫銀行預計只會小幅上調5月份時作出的預測，當時的預測是2024年經濟增長為0.4%，2025年增長為1%。接受《彭博社》訪問的經濟師則預測今年英國經濟會增長0.8%，明年將增長1.3%。(rc)