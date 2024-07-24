24/07/2024 15:10

《本港樓市》屋宇署5月批出14份建築圖則及14份入伙紙

《經濟通通訊社24日專訊》屋宇署公布，5月共批出14份建築圖則，其中港島5份、九龍2份及新界7份。上述批出的圖則包括9項住宅及商住發展、1項工廠及工業發展，以及4項社區服務發展。

獲准動工的建築工程項目則有9個，這些工程完成後將提供可作住宅用途的建築樓面面積共2.34萬平方米，涉及單位621個，非住宅用途的建築樓面面積達7.91萬平方米。另外，該署亦接獲8個建築項目的上蓋工程動工通知。

屋宇署同時發出14份入伙紙，包括港島3份、九龍5份及新界6份。其中住宅用途的建築樓面面積約5.37萬平方米，共409個單位；而非住宅用途的建築樓面面積則約6.52萬平方米。

5月份新落成樓宇的報價總值約為53億元。

此外，該署批准6項拆卸樓宇工程。該署5月接獲2925宗有關僭建物的舉報，並發出589張僭建物的清拆令。(cl)