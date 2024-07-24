24/07/2024 19:29

《再戰明天》本港公布進出口數據，美國公布次季個人消費等數據

《經濟通通訊社24日專訊》本港公布進出口數據，及美國公布次季個人消費等數據，料為周四(25日)市場焦點。

各國重要經濟活動方面，G20財長與央行總裁會議舉行，歐洲央行執委奇波洛內參加。周四本港時間10:00am，第57屆東盟外長會議期間，老撾外長Saleumxay Kommasith主持召開東盟外長全體會議。



*歐元區公布貨幣供應M3，香港電訊公布業績*



數據方面，周四4:00pm（本港時間．下同），歐元區公布6月貨幣供應M3，年率升幅料由1.6%擴大至1.9%。同一時間，德國公布7月IFO-企業信心指數，料由88.6升至89。4:30pm，香港公布6月出口，年率升幅料由14.8%收窄至13.6%；6月進口年率升幅料由9.6%收窄至3.6%；6月貿易收支料由負121億港元惡化至負170億港元。8:30pm，美國公布第二季GDP價格指數，料由3.1%降至2.6%；第二季個人消費料由1.5%升上2%；6月耐用品訂單料由0.1%升上0.3%；連續申請失業救濟金人數料由186.7萬升至186.9萬；首次申請失業救濟金人數料由24.3萬降至23.8萬。11:00pm，美國公布7月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由負8收窄至負5。

在本港，明日公布業績的公司有:珩灣科技(01523)、IMAX CHINA(01970)、新絲路文旅(00472)、香港電訊(06823)等。(wa)