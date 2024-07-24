24/07/2024 18:45

瑞銀資管:各國央行計劃未來一年進一步增加對歐元和人民幣頭寸

《經濟通通訊社24日專訊》瑞銀資產管理發布2024年全球儲備管理人研討會調查結果，調查顯示，各國央行正計劃在未來一年進一步增加對歐元和人民幣的頭寸。70%受訪儲備管理人正在投資或考慮投資人民幣。

調查提及，受訪的儲備管理人中僅有13%認為全球仍面臨經濟衰退的風險。這一數位在2023年為56%。三分之二(66%)的受訪者認為軟著陸是最有可能的情形。68%的受訪者認為全球已經進入了高通脹時期，並認為較高的通脹將會持續更長時間。與2023年調查結果一致，各國央行仍認為地緣政治是最大風險點。87%的受訪者再次將地緣政治衝突的進一步升級視為主要擔憂，2023年為75%，而2022年為80%。

調查指出，美元在外匯儲備中的主導地位仍在持續，受訪者的平均美元持有份額為55%。未來一年，各國央行正計劃進一步增加對歐元和人民幣的頭寸。70%的受訪者正在投資或考慮投資人民幣。長期（10年期）來看，受訪者平均人民幣目標配置佔總儲備的百分比為5%。43%的受訪者認為，未來5年央行貨幣多元配置仍將以美元為中心，26%的受訪者認為配置將呈現美元、歐元、人民幣多極化格局。

調查稱，54%的受訪者表示其現在的投資組合比2023年前更為多元化。在央行資產大類資格的問題上，42%的受訪者選擇了被動股票。22%的央行計劃在未來一年淨增加其投資組合中的被動股票。(bn)